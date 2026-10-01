Baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis ; recul des licenciements en septembre

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Le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis a reculé la semaine dernière et les licenciements ont diminué en septembre, ce qui suggère que la stabilité du marché du travail s’est maintenue, même si les employeurs sont restés prudents quant à l’augmentation des embauches.

Le nombre de demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États a reculé de 1 000 pour s’établir à 197 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 26 septembre , a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 200 000 demandes pour cette semaine.

Le nombre de demandes se situe près de son plus bas niveau depuis 57 ans, malgré les vents contraires croissants liés au conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, qui fait grimper les prix de l’énergie. Les prix du diesel ont atteint des niveaux records. Selon les économistes, la forte croissance des bénéfices des entreprises et la résilience de la demande intérieure protègent les salariés des licenciements.

Un autre rapport publié par le cabinet international de reclassement Challenger, Gray & Christmas a montré que les licenciements prévus par les employeurs basés aux États-Unis avaient baissé de 18 % pour s'établir à 43 281 en septembre. Les suppressions d'emplois annoncées ont reculé de 20 % par rapport à l'année dernière. Depuis le début de l’année, les employeurs ont annoncé 573 195 licenciements, soit une baisse de 39 % par rapport aux neuf premiers mois de 2025. Les suppressions d’emplois prévues ont chuté de 43 % au troisième trimestre.

Les employeurs ne sont toutefois pas pressés d’augmenter leurs effectifs. Les projets de recrutement ont augmenté de 90 787 le mois dernier. Bien que ce chiffre représente une forte hausse par rapport aux 12 325 enregistrés en août, les intentions de recrutement ont baissé de 23 % par rapport à l’année dernière, et ce total est le plus bas pour un mois de septembre depuis 2011.

Challenger, Gray & Christmas a indiqué que la vague d’embauches saisonnières qui survient habituellement à partir de septembre faisait défaut.

“Les entreprises sont actuellement dans une phase d’attente”, a déclaré Andy Challenger, directeur des recettes chez Challenger, Gray & Christmas. “Les employeurs sont confrontés à des coûts énergétiques élevés, à une guerre incertaine en Iran, à une hausse des taux d’intérêt qui pourrait renchérir le recrutement, ainsi qu’à la probabilité d’une flambée des coûts de santé.”

Le mois dernier, la Réserve fédérale a relevé son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %, ce qui constitue la première hausse en trois ans, et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d'emprunt dans les mois à venir.

Le rapport sur les demandes d’allocations chômage a montré que le nombre de personnes percevant des allocations après la première semaine d’aide, indicateur indirect de l’embauche, a baissé de 11 000 pour s’établir à 1,701 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine s’achevant le 19 septembre. Bien que ces demandes dites “continues” se situent dans la partie basse de leur fourchette pour cette année, certaines personnes ayant perdu leur emploi connaissent de longues périodes de chômage.

Une enquête publiée mardi par le Conference Board a montré que la part des consommateurs estimant que les emplois étaient “abondants” a chuté en septembre à son plus bas niveau depuis février 2021, tandis que la proportion de ceux qui considéraient qu'il était “difficile de trouver un emploi” était la plus élevée depuis plus de cinq ans et demi.

Les données relatives aux demandes d’allocations chômage n’ont aucune incidence sur le rapport sur l’emploi de septembre, car elles ne relèvent pas de la période couverte par l’enquête. Les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 90 000 le mois dernier, après une hausse de 162 000 en août, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,1 % pour le troisième mois consécutif, même si les risques penchent vers une hausse.