Baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis ; chute des mises en chantier de maisons individuelles en avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de rapports)

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage reculent de 3 000 pour s'établir à 209 000; les licenciements restent faibles malgré les suppressions d'emplois très médiatisées dans le secteur technologique

* Le nombre de demandes de chômage prolongé augmente de 6 000 pour atteindre 1,782 million, un chiffre qui reste relativement faible

* Les mises en chantier de maisons individuelles ont chuté de 9,0 % en avril; les permis de construire ont diminué de 2,6 %

par Lucia Mutikani

Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui témoigne de la résilience du marché du travail et donne à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour se concentrer sur l'inflation en forte hausse due à la guerre avec l'Iran. Rien n'indique pour l'instant que les employeurs réagissent à la hausse des coûts en réduisant leurs effectifs. Le conflit américano-israélien avec l'Iran, qui dure depuis près de trois mois, a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, faisant grimper les prix de l'énergie, tout en mettant à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement mondiales et en provoquant des pénuries d'une large gamme de produits, notamment d'engrais, d'aluminium et de biens de consommation.

“Nous ne pouvons toujours pas exclure certains effets d'entraînement de la guerre et de la flambée des prix du pétrole sur le marché du travail, que nous avons toujours prévu qu'ils se manifesteraient avec un certain décalage”, a déclaré Matthew Martin, économiste senior américain chez Oxford Economics. “Mais pour l'instant, nous pensons que le marché du travail fait preuve d'une stabilité suffisante pour permettre à la Fed de se sentir à l'aise pour maintenir sa politique inchangée.”

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont reculé de 3 000 pour s'établir à 209 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 16 mai, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur 210 000 demandes pour la semaine écoulée. Les demandes sont restées faibles malgré des licenciements très médiatisés dans le secteur technologique, liés à l'adoption de l'intelligence artificielle. Les marchés financiers s’attendent à ce que la banque centrale américaine maintienne son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % jusqu’à l’année prochaine. Le compte rendu de la réunion de la Fed des 28 et 29 avril publié mercredi a fait état de préoccupations concernant l’inflation en raison de l’intensification du conflit le mois dernier, un nombre croissant de responsables politiques estimant que la Fed devrait préparer le terrain pour une éventuelle hausse des taux.

Les responsables “s'attendaient généralement à ce que les conditions du marché du travail restent stables à court terme”, selon le compte-rendu, bien que la plupart aient estimé “que les risques pesant sur l'emploi” dans le cadre du “double mandat” de la Fed “penchaient vers le bas”.

Les données sur les demandes d'allocations chômage de la semaine dernière couvraient la période durant laquelle le gouvernement a interrogé les entreprises pour établir la composante “emplois non agricoles” du rapport sur l'emploi du mois de mai. Les demandes ont diminué entre les semaines d'enquête d'avril et de mai. Les effectifs ont augmenté de 115 000 emplois en avril, après une hausse de 185 000 en mars.

Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide, indicateur de l’embauche, a augmenté de 6 000 pour atteindre 1,782 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s’est terminée le 9 mai, selon le rapport sur les demandes. Les actions américaines à Wall Street ont ouvert en baisse alors que les prix du pétrole rebondissaient après que Reuters a rapporté que le Guide suprême de l'Iran avait émis une directive stipulant que l'uranium de qualité quasi militaire du pays ne devait pas être expédié à l'étranger. Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain étaient en hausse.

UN MARCHÉ IMMOBILIER FRAGILE

Alors que le marché du travail tient bon, la guerre inflige davantage de souffrances à un marché immobilier déjà fragile. Un rapport du Bureau du recensement du département du Commerce a montré que les mises en chantier de maisons individuelles, qui représentent la majeure partie de la construction résidentielle, ont chuté de 9,0 % pour s'établir à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 930 000 unités en avril. La construction de maisons individuelles a reculé dans les quatre régions. Elle a baissé de 2,4 % en glissement annuel en avril.

Les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation font grimper les rendements des bons du Trésor américain. Les taux hypothécaires suivent l'évolution du bon du Trésor à 10 ans, dont le rendement oscille près de son plus haut niveau depuis un an et demi. Le taux hypothécaire fixe à 30 ans, très prisé, s'établissait en moyenne à 5,98 % fin février, au début de la guerre, alors que Freddie Mac et Fannie Mae intensifiaient leurs achats de titres adossés à des créances hypothécaires.

Il a depuis bondi, s'établissant en moyenne à 6,36 % la semaine dernière, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac. La construction de logements était déjà sous pression en raison des droits de douane sur les produits importés, notamment le bois d'œuvre et les meubles de salle de bains, ainsi que de la hausse des coûts du terrain, de la main-d'œuvre et de la construction. L'investissement résidentiel, qui inclut la construction de logements, s'est contracté pendant cinq trimestres consécutifs. Les permis de construire pour les futures maisons individuelles ont chuté de 2,6 % le mois dernier, pour atteindre un taux de 872 000 unités. Ils ont diminué de 5,5 % en glissement annuel en avril. Une amélioration est peu probable. Une enquête de la National Association of Home Builders (NAHB) publiée cette semaine a montré que le sentiment des constructeurs de logements restait morose en mai.

“Les Américains qui cherchent à acheter leur propre maison individuelle neuve resteront déçus”, a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. “L'inflation et le financement font grimper les coûts de construction en flèche, ce qui rendra les maisons neuves encore plus inabordables, si tant est que vous en trouviez une.”