Baisse des déclarations d'embauche en février (Urssaf)

(AOF) - " En février 2025, le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois (hors intérim) diminue de 1,4 % après la hausse de 0,6 % enregistrée en janvier et la baisse observée en décembre (- 1,6 %) ", annonce l’Urssaf. L'organisme précise que le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois affiche ainsi " une baisse de 2,4 % sur trois mois et une diminution de 5 % sur un an ", tout en restant légèrement supérieur à son niveau d’avant-crise Covid (+ 0,9 % par rapport à février 2020).

La baisse des déclarations d'embauche enregistrée en février 2025 est plus prononcée pour les CDI (- 1,7 %) tandis que les déclarations d'embauche en CDD de plus d'un mois diminuent quant à elles de 1,1 %. Sur un an, les déclarations d'embauche en CDI diminuent plus fortement (7,1 %) que celles en CDD de plus d'un mois (- 2,8 %).