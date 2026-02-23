 Aller au contenu principal
Baisse des actions, hausse de l'or : les tarifs douaniers de Trump sèment l'incertitude
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 21:31

Les actions
mondiales ont baissé lundi, entraînées par des pertes à Wall
Street et dans les actions européennes, alors qu'une nouvelle
incertitude sur la politique commerciale des États-Unis  a
éclaté à la suite du nouveau tarif douanier mondial du président
Donald Trump dans le sillage d'une décision de la Cour suprême.
La Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs douaniers
d'urgence de M. Trump  vendredi, ce qui a conduit le
président à annoncer rapidement un nouveau taux de 10 % sur
toutes les importations américaines, avant de le porter à 15 %
samedi. Les nouveaux tarifs sont basés sur la section 122 de la
loi sur le commerce de 1974.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a chuté de 1,60 %, le
S&P 500  .SPX  de 1,2 % et le Nasdaq Composite  .IXIC  de 1,3 %.
    "Nous abandonnons environ la moitié du gain de vendredi en
raison notamment du passage à 15% sur l'article 122 contre 10%
annoncé vendredi, ce qui nous rappelle que l'incertitude reste
forte", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef du marché chez
Nationwide à Philadelphie.
    Les marchés boursiers américains devraient également être
testés plus tard cette semaine par les résultats de Nvidia
  NVDA.O , qui sont susceptibles de faire des vagues étant
donné que le concepteur de puces représente près de 8 % de
l'indice S&P 500.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a baissé de 0,45%.
Le DAX allemand  .GDAXI  a perdu 1% mais le FTSE 100 britannique
 .FTSE  est resté stable. L'indice MSCI des actions mondiales
 .MIWD00000PUS  a baissé de 0,74%.
    L'or a grimpé de 2% à 5 215 dollars l'once  XAU=  et
l'argent de 3,7% à environ 87,67 dollars l'once  XAG= .
    Les rendements des obligations du Trésor américain ont
baissé dans tous les domaines. Le rendement des obligations
américaines de référence à 10 ans  US10YT=RR  a baissé de 6
points de base à 4,025%. Le rendement des obligations à 2 ans
 US2YT=RR  a baissé de 4,2 points de base à 3,438%.
    
    DILEMME TARIFAIRE
    Lundi, M. Trump a mis en garde les pays  contre la
possibilité de revenir sur les accords commerciaux récemment
négociés avec les États-Unis après la décision de la Cour
suprême, affirmant qu'il les frapperait de droits de douane
beaucoup plus élevés en vertu de différentes lois commerciales.
    On ne sait pas exactement quand les nouveaux droits de
douane seront imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les
pays seront soumis à un taux de 15 %. Certains pays, dont le
Royaume-Uni et l'Australie, appliquaient des droits de douane de
10 % en vertu des anciennes règles, tandis que de nombreux pays
d'Asie appliquaient des taux plus élevés.
    Le Yale Budget Lab a indiqué que le taux effectif moyen
global des droits de douane s'élèverait à 13,7 % après l'annonce
de M. Trump samedi, contre 16 % - le taux le plus élevé depuis
1936 - avant la décision de la Cour suprême. 
    Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les droits de douane
de 15 % expirent après 150 jours, conformément à la loi sur le
commerce de 1974, en vertu de laquelle ils seront fixés. Dans ce
cas, le taux moyen tomberait à 9,1 %.
    Le dollar américain s'est affaibli face à l'euro, au yen
japonais et au franc suisse. Le dollar a baissé de 0,29% à 154,6
contre le yen japonais  JPY= . Face au franc suisse  CHF= , le
dollar s'est affaibli de 0,21% à 0,774.
    L'euro  EUR=  a progressé de 0,09% à 1,1791 dollar. 
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  se sont
établis en baisse de 0,38% à 71,49 dollars, tandis que les
contrats à terme sur le pétrole brut américain  CLc1  ont baissé
de 0,26% à 66,31 dollars.

Valeurs associées

Argent
88,71 USD Six - Forex 1 +4,75%
DAX
24 991,97 Pts XETRA -1,06%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 777,43 Pts Index Ex -1,71%
EUR/USD SPOT
1,1794 USD Six - Forex 1 0,00%
FTSE 100
10 684,74 Pts FTSE Indices -0,02%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 605,82 Pts Index Ex -1,22%
NVIDIA
191,3000 USD NASDAQ +0,78%
Or
5 233,84 USD Six - Forex 1 +2,54%
Pétrole Brent
71,62 USD Ice Europ -0,08%
Pétrole WTI
66,47 USD Ice Europ +0,17%
S&P 500 INDEX
6 833,59 Pts CBOE -1,10%
STOXX Europe 600
627,70 Pts DJ STOXX -0,45%
USA BENCHMARK 10A
4,079 Rates -0,03%
USA BENCHMARK 2A
3,519 Rates +0,15%
USD/CHF SPOT
0,7744 Six - Forex 1 0,00%
USD/JPY SPOT
154,6920 Six - Forex 1 -0,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

