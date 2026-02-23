Baisse des actions, hausse de l'or : les tarifs douaniers de Trump sèment l'incertitude

Les actions mondiales ont baissé lundi, entraînées par des pertes à Wall Street et dans les actions européennes, alors qu'une nouvelle incertitude sur la politique commerciale des États-Unis a éclaté à la suite du nouveau tarif douanier mondial du président Donald Trump dans le sillage d'une décision de la Cour suprême. La Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs douaniers d'urgence de M. Trump vendredi, ce qui a conduit le président à annoncer rapidement un nouveau taux de 10 % sur toutes les importations américaines, avant de le porter à 15 % samedi. Les nouveaux tarifs sont basés sur la section 122 de la loi sur le commerce de 1974. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 1,60 %, le S&P 500 .SPX de 1,2 % et le Nasdaq Composite .IXIC de 1,3 %. "Nous abandonnons environ la moitié du gain de vendredi en raison notamment du passage à 15% sur l'article 122 contre 10% annoncé vendredi, ce qui nous rappelle que l'incertitude reste forte", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef du marché chez Nationwide à Philadelphie. Les marchés boursiers américains devraient également être testés plus tard cette semaine par les résultats de Nvidia NVDA.O , qui sont susceptibles de faire des vagues étant donné que le concepteur de puces représente près de 8 % de l'indice S&P 500. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a baissé de 0,45%. Le DAX allemand .GDAXI a perdu 1% mais le FTSE 100 britannique .FTSE est resté stable. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a baissé de 0,74%. L'or a grimpé de 2% à 5 215 dollars l'once XAU= et l'argent de 3,7% à environ 87,67 dollars l'once XAG= . Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé dans tous les domaines. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 6 points de base à 4,025%. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR a baissé de 4,2 points de base à 3,438%. DILEMME TARIFAIRE Lundi, M. Trump a mis en garde les pays contre la possibilité de revenir sur les accords commerciaux récemment négociés avec les États-Unis après la décision de la Cour suprême, affirmant qu'il les frapperait de droits de douane beaucoup plus élevés en vertu de différentes lois commerciales. On ne sait pas exactement quand les nouveaux droits de douane seront imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les pays seront soumis à un taux de 15 %. Certains pays, dont le Royaume-Uni et l'Australie, appliquaient des droits de douane de 10 % en vertu des anciennes règles, tandis que de nombreux pays d'Asie appliquaient des taux plus élevés. Le Yale Budget Lab a indiqué que le taux effectif moyen global des droits de douane s'élèverait à 13,7 % après l'annonce de M. Trump samedi, contre 16 % - le taux le plus élevé depuis 1936 - avant la décision de la Cour suprême. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les droits de douane de 15 % expirent après 150 jours, conformément à la loi sur le commerce de 1974, en vertu de laquelle ils seront fixés. Dans ce cas, le taux moyen tomberait à 9,1 %. Le dollar américain s'est affaibli face à l'euro, au yen japonais et au franc suisse. Le dollar a baissé de 0,29% à 154,6 contre le yen japonais JPY= . Face au franc suisse CHF= , le dollar s'est affaibli de 0,21% à 0,774. L'euro EUR= a progressé de 0,09% à 1,1791 dollar. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 se sont établis en baisse de 0,38% à 71,49 dollars, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont baissé de 0,26% à 66,31 dollars.