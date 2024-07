Baisse des actions de Novo Nordisk après une analyse montrant que le médicament de Lilly permet une meilleure perte de poids

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Novo Nordisk

NOVOb.CO , fabricant du très populaire médicament contre l'obésité Wegovy, ont baissé de 1,1% mardi après la publication d'une analyse de données montrant que le propre traitement de son rival Eli Lilly LLY.N , Mounjaro, entraîne une perte de poids plus rapide et plus importante.

L'analyse a été publiée lundi dans la revue médicale JAMA Internal Medicine. Elle a examiné les dossiers médicaux et d'autres données pour évaluer le rythme et le pourcentage de perte de poids chez les personnes en surpoids et obèses prenant du tirzepatide - l'ingrédient actif de Mounjaro et Zepbound de Lilly - et du semaglutide - l'ingrédient principal de Wegovy et d'Ozempic.

En l'absence d'essais contrôlés randomisés comparant les deux médicaments, les chercheurs ont utilisé les dossiers médicaux et les données des pharmacies pour analyser les trajectoires de perte de poids chez 9 193 patients recevant Mounjaro et le même nombre de patients étroitement appariés recevant Ozempic. Le participant moyen pesait 242 livres (110 kg), et environ la moitié d'entre eux souffraient de diabète de type 2.

Après prise en compte des facteurs de risque individuels, les patients prenant Mounjaro avaient 76 % plus de chances de perdre au moins 5 % de leur poids corporel, plus de deux fois plus de chances de perdre au moins 10 % et plus de trois fois plus de chances de perdre au moins 15 %, par rapport aux patients prenant Ozempic, selon le rapport.

Les deux fabricants de médicaments, qui sont historiquement les plus grands producteurs d'insuline au monde, sont les premiers à commercialiser des médicaments très efficaces pour la perte de poids, un marché en plein essor qui pourrait représenter un chiffre d'affaires annuel de 150 milliards de dollars au début des années 2030, selon certains analystes . Les deux entreprises s'empressent d'augmenter la production de leurs médicaments, qui sont administrés sous forme de stylo à auto-injection une fois par semaine.

Les chercheurs ont noté qu'Ozempic et Mounjaro sont tous deux destinés aux personnes atteintes de diabète de type 2, mais que la moitié des participants à l'étude utilisaient les médicaments uniquement pour perdre du poids, ce qui peut avoir eu une incidence sur les résultats.

Les résultats de cette analyse ont été publiés en novembre à l'adresse sur le site medRxiv, avant d'être examinés par les pairs.

Les actions de Novo et de Lilly atteignent des sommets grâce aux bénéfices réalisés sur les médicaments amaigrissants. Bien que le Wegovy de Novo soit commercialisé aux États-Unis depuis 2021, la version de Lilly, vendue sous le nom de Zepbound aux États-Unis, n'y a été lancée qu'à la fin de l'année dernière.