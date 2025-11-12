Baisse des actions de Kodiak Gas Services, alors qu'EQT s'apprête à réduire sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 novembre - ** Les actions de Kodiak Gas Services KGS.N ont baissé de 1,3 % en pré-marché à 33,70 $ après l'annonce d'une offre secondaire ** Le fournisseur de services de compression de pétrole et de gaz annonce que la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST se sépare de 10 millions d'actions
** KGS a également l'intention d'acheter 1 million d'actions auprès du seul preneur ferme Goldman Sachs ** La vente réduirait les avoirs d'EQT à environ 9,8 millions d'actions, ramenant sa participation de 22,8 % à 11,4 %, selon le prospectus
** KGS, basée à Woodlands, Texas, a ~86,68 millions d'actions en circulation
** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de KGS ont baissé de ~16% depuis le début de l'année
** 11 analystes sur 12 considèrent KGS comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le PT médian est de 44 $, selon les données de LSEG
