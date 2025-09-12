Baisse de RH après l'abaissement des prévisions annuelles motivé par les tarifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions du distributeur de meubles RH RH.N ont baissé de ~9% à 207,08 $ en pré-marché

** La société réduit ses prévisions de revenus et de marge EBITDA ajustée pour l'exercice 2025; elle s'attend à des coûts tarifaires supplémentaires de 30 millions de dollars après les efforts d'atténuation au second semestre de l'année

** Le courtier Jefferies réduit le PT de 4 $ à 205 $, voit une pression persistante sur la marge brute dans la première moitié de l'année fiscale 26

** La dépendance à l'égard de la Chine devrait diminuer à 2 % au quatrième trimestre, contre 16 % au premier trimestre, une partie importante des droits de douane étant absorbée par les fournisseurs partenaires, et la diversification des activités qui dépendent fortement de l'Inde

** Cependant, le courtier JP Morgan reste optimiste sur l'action, compte tenu des taux d'intérêt et du contexte immobilier, de l'accélération de l'expansion mondiale et de la forte relation des marques avec l'effet de richesse - où les gens dépensent plus d'argent lorsqu'ils sentent que leurs actifs ont augmenté en valeur; augmente le PT à 275 $ à partir de 250 $

** La note moyenne de 20 analystes est "hold"; le PT médian est de 235 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 42 % depuis le début de l'année