Baisse de PTC ; BNP Paribas attribue une note « neutre » en raison des défis à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** L'action de l'éditeur de logiciels PTC PTC.O recule de 2,8 % à 113,69 dollars

** BNP Paribas lance la couverture de PTC avec une note "neutre" et un objectif de cours de 130 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 11 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** "Nous estimons que la société occupe une position solide dans le domaine de la conception haut de gamme et qu’elle a le potentiel de gagner des parts de marché à plus long terme, mais que les investisseurs devront constater une amélioration significative de la croissance du chiffre d’affaires avant que la valorisation ne s’améliore" - la société de courtage

** Il précise que la croissance actuelle de PTC a principalement été tirée par des hausses de prix et estime que le potentiel de hausse à court terme lié à la vente de produits plus onéreux ou à des gains de parts de marché est limité

** Sur 21 courtiers, 12 attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, huit la note "conserver" et un la note "vendre"; leur objectif de cours médian est de 185 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 33 % depuis le début de l’année