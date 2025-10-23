Baisse de près de 22% du BPA trimestriel pour STMicro
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 08:57
Le fabricant franco-italien de semiconducteurs a vu sa marge brute se contracter de 4,6 points à 33,2%, légèrement au-dessous du point médian de sa fourchette-cible, 'essentiellement en raison du mix produits au sein de l'automobile et de l'industriel'.?
Son chiffre d'affaires net a reculé de 2% à 3,19 MdsUSD, un peu au-dessus du point médian de sa fourchette de perspectives, 'avec un CA plus élevé dans l'électronique personnelle, tandis que l'automobile et l'industriel ont été en ligne avec ses attentes'.
STMicro anticipe un CA net de 3,28?MdsUSD et une marge brute d'environ 35% pour son quatrième trimestre 2025, impliquant des objectifs pour l'ensemble de l'année de l'ordre de 11,75?MdsUSD et d'environ 33,8% respectivement.
Valeurs associées
|24,475 EUR
|MIL
|-4,02%
A lire aussi
-
Tesla rappelle 63 619 Cybertrucks en raison d'un défaut d'éclairage et propose un correctif logiciel
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte et de détails dans l'ensemble du document) Tesla TSLA.O rappelle ... Lire la suite
-
Sodexo a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2,5% en 2026, citant des défis dans ses activités aux États-Unis, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025. Le groupe dit également anticiper ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi avec une nouvelle avalanche de résultats de sociétés en Europe alors que les valorisations élevées ont poussé les investisseurs à prendre leurs bénéfices dans les ... Lire la suite
-
Le climat des affaires et celui de l'emploi "s'éclaircissent un peu" en France au mois d'octobre, les indicateurs les mesurant progressant respectivement d'un point et de trois points, a annoncé jeudi l'Insee. L'indicateur du climat des affaires gagne un point, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer