Baisse de la production d'électricité d'Engie sur neuf mois, mais bonne forme de la distribution de gaz
Les volumes de sa division d'infrastructures (GRDF) ont augmenté de 4,6 TWh d'une année sur l'autre sur la période, ceux du segment B2C (particuliers) de 1,2 TWh et ceux de la branche B2B (entreprises) de 0,4 TWh.
Dans un communiqué publié en amont de la publication de ses résultats à neuf mois, prévue le 6 novembre, le groupe franco-belge indique que sa production nucléaire est ressortie à 18,9 térawatts-heure (TWh) sur la période allant de janvier à septembre, contre 24,1 TWh un an plus tôt.
Engie justifie ce repli par l'arrêt définitif du réacteur belge de Doel 1, en février dernier, après 50 ans d'activité, ainsi que par la fermeture provisoire des centrales de Tihange 3 et Doel 4 en vue de leur modernisation.
En France, sa production hydroélectrique a diminué à 10,5 TWh sur les neuf premiers mois de l'exercice, contre 14 TWh sur la même période de 2024, en raison d'un effet de base négatif dû aux conditions plus favorables qui avaient caractérisé l'activité l'an dernier.
A la Bourse de Paris, l'action Engie progressait de 0,8% mardi matin dans le sillage de ces annonces, portant à près de 29% ses gains depuis le début de l'année.
