Baisse de la demande de crédit des entreprises en zone euro-BCE

FRANCFORT, 21 janvier (Reuters) - Les demandes de crédit soumises par des entreprises de la zone euro ont subi fin 2019 une baisse inattendue, la première depuis six ans, en dépit de la diminution des taux d'intérêt, montre mardi une enquête publiée par la Banque centrale européenne (BCE). "La demande nette de prêts aux entreprises a diminué au quatrième trimestre 2019 (...) pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2013, alors que les banques s'attendaient à ce qu'elle reste globalement stable", explique la BCE dans son enquête https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/index.en.html trimestrielle sur le crédit. Elle estime à 8% la baisse de la demande nette sur les trois derniers mois de l'année. Parmi les principaux pays de la zone euro, la demande de prêts a reculé en Espagne et dans une moindre mesure en France alors qu'elle augmentait en Allemagne et restait stable en Italie. Pour le premier trimestre de cette année, les banques prévoient une poursuite de la baisse de la demande, de l'ordre de 9%, précise la BCE. (Andrew Heavens, version française Marc Angrand)

