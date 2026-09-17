Baisse de l'activité au premier semestre pour Akwel

L'équipementier automobile a publié des résultats semestriels 2026 marqués par un recul significatif de son activité, mais une rentabilité opérationnelle sous contrôle dans un contexte sectoriel chahuté.

Au cours des six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 415 millions d'euros, en repli de 18,7% (-16,9% à périmètre et taux de change constants, avec un effet de change défavorable de 9,4 millions d'euros). Cette contraction s'explique par la fin programmée de la production de série de réservoirs SCR ainsi que par le report, l'annulation ou la réduction de plusieurs projets par les constructeurs automobiles.

En dépit de la baisse des volumes, les gains d'efficience et une gestion rigoureuse des stocks ont permis d'amortir l'impact des coûts de restructuration et des hausses salariales et de matières premières.

L'excédent brut d'exploitation est passé de 6,5 à 35,8 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant a chuté de 35,3%, à 18 millions d'euros. Le bénéfice net part du groupe a atteint 10,5 millions d'euros, en baisse de 22,7%.

Akwel a confirmé ses objectifs financiers et table toujours sur une baisse de son chiffre d'affaires comprise entre 12 et 15% sur l'ensemble de l'exercice.