Baisse de l'action de Microsoft ; l'entreprise fait état de dépenses élevées et d'une légère amélioration de son chiffre d'affaires dans le domaine de l'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 janvier - ** Les actions de Microsoft MSFT.O chutent de 4,5 % à 460 $ dans les échanges prolongés
** Les revenus de la division Azure de Microsoft ont augmenté de 39% au cours de la période octobre-décembre par rapport à une estimation de 38,8%, selon Visible Alpha
** Les dépenses d'investissement de Microsoft ont totalisé 37,5 milliards de dollars au cours de son deuxième trimestre fiscal, soit un bond de près de 66% par rapport à l'année dernière. C'est plus que les estimations du marché de 34,31 milliards de dollars - Visible Alpha
** La société a déclaré un revenu total de 81,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 80,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Les actions de MSFT ont augmenté de 14,7% en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer