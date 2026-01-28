 Aller au contenu principal
Baisse de l'action de Microsoft ; l'entreprise fait état de dépenses élevées et d'une légère amélioration de son chiffre d'affaires dans le domaine de l'informatique dématérialisée
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 22:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de Microsoft MSFT.O chutent de 4,5 % à 460 $ dans les échanges prolongés

** Les revenus de la division Azure de Microsoft ont augmenté de 39% au cours de la période octobre-décembre par rapport à une estimation de 38,8%, selon Visible Alpha

** Les dépenses d'investissement de Microsoft ont totalisé 37,5 milliards de dollars au cours de son deuxième trimestre fiscal, soit un bond de près de 66% par rapport à l'année dernière. C'est plus que les estimations du marché de 34,31 milliards de dollars - Visible Alpha

** La société a déclaré un revenu total de 81,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 80,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les actions de MSFT ont augmenté de 14,7% en 2025

