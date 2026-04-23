Baisse de 7,5 % des bénéfices de Honeywell par rapport à l'année précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans changement)

23 avril - ** Les actions de Honeywell International HON.O ont baissé de 0,9% mercredi avant les résultats trimestriels attendus avant la cloche d'ouverture jeudi

** Le conglomérat industriel devrait afficher un BPA ajusté de 2,32 $ au 1er trimestre, soit une baisse de ~7,5 % en glissement annuel, pour un chiffre d'affaires de 9,30 milliards de dollars, en baisse de 5,3 % par rapport au 1er trimestre 2025, selon les données du LSEG

** HON a battu ou dépassé les estimations de BPA chaque trimestre depuis au moins le T1 2021, selon LSEG ** Le 22 avril, l'entreprise a annoncé que Quantinuum, sa société d'informatique quantique majoritairement détenue, , a déposé les documents pour son introduction en bourse ** Le 29 janvier, HON a publié une hausse de ses revenus et de ses bénéfices trimestriels, grâce à son unité aérospatiale

** Sur 30 analystes couvrant HON, 18 évaluent l'action à "acheter" ou à "acheter fortement", 11 recommandent de la conserver, et 1 lui attribue une note de "vendre"

** PT médian à 12 mois de 245,00 $, en hausse de 4,0 % par rapport à il y a 3 mois (LSEG)

** Les options sur HON impliquent une variation de 3,7% pour les actions, dans un sens ou dans l'autre d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; c'est inférieur à la variation moyenne du titre de 5,0% le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres

** Les actions de HON ont gagné 12,8 % depuis le début de l'année, contre 2,8 % pour le Dow Jones au cours de la même période