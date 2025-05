Baisse continue en vue à Wall Street, le projet budgétaire de Trump inquiète

(AOF) - Les marchés américains devraient poursuivre leur mouvement baissier. Les investisseurs surveillent le projet de loi budgétaire de Trump, qui devrait entraîner une hausse des déficits. Le président américain a tenté hier de convaincre les Républicains d'adopter sa vaste réforme fiscale. Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain gagne 6 points de base à 4,542%. Côté valeurs, Target a abaissé ses perspectives annuelles après un repli de ses ventes trimestrielles. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,57% et 0,56%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge sur fond de hausse des taux longs. Le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans a grimpé à 4,481%. Côté valeurs, le détaillant d'articles de bricolage Home Depot a terminé en territoire négatif après la publication de résultats mitigés au premier trimestre. Nvidia a également cédé du terrain avant de dévoiler ses trimestriels la semaine prochaine. Le Dow Jones s'est replié de 0,27% à 42 677,24 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,38% à 19142 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Les valeurs à suivre

Lowe's

Lowe's a enregistré un bpa de 2,92 dollars, en retrait de 5%, alors que le consensus était de 2,88 dollars. La chaîne de magasins de bricolage a par ailleurs fait état de revenus en repli de 2%, à 20,93 milliards de dollars. Les ventes à comparable du challenger de Home Depot ont affiché une baisse contenue de 1,7%, contre un recul attendu de 2%. Côté perspectives, Lowe's maintient ses prévisions pour l'exercice 2025, envisageant des ventes totales allant de 83,5 à 84,5 milliards de dollars.

Medtronic

Medtronic a divulgué des résultats supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre de son exercice clos le 25 avril dernier, le bénéfice net s'est élevé à 1,057 milliard de dollars, contre 654 millions de dollars un an plus tôt, ce qui représente un bond de 62 %. De son côté, le bénéfice par action dilué a atteint 0,82 dollar, soit une hausse de 67 % par rapport à l'année dernière où il s'était installé à 0,49 dollar. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de près de 4 %, à 8,927 milliards de dollars, alors que les analystes le prévoyaient à 8,82 milliards de dollars.

Moderna

Moderna a annoncé qu'en consultation avec les autorités sanitaires américaines elle avait volontairement retiré sa demande d'autorisation de mise sur le marché en cours pour l'ARNm-1083. Il s'agit de son candidat vaccin combiné grippe/Covid pour les adultes de 50 ans et plus. La société de biotechnologie prévoit de le soumettre à nouveau plus tard dans l'année, une fois que des données d'efficacité vaccinale issues d'un essai de phase 3 en cours seront disponibles.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks a dévoilé des profits supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre de l'exercice 2025, clos fin avril, le spécialiste de la sécurité des réseaux a enregistré un bénéfice net de 262,1 millions de dollars, soit 37 cents par action, contre un profit de 278,8 millions de dollars, ou 39 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action s'est élevé à 80 cents, dépassant de 3 cents le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 15% à 2,3 milliards de dollars, alors que le marché visait 2,28 milliards.

Target

Target a fait état d'un bpa de 1,30 dollar au premier trimestre, là où le consensus visait 1,61dollar. Le géant de la vente au détail américain a déclaré des revenus de 23,9 milliards de dollars. Les ventes à comparable ont fléchi de 3,8% sur la période alors que les analystes tablaient sur un repli de 1%. Côté perspectives, la firme du Minnesota anticipe un bpa annuel allant de 7 à 9 dollars, sous la pression des tarifs douaniers de Trump contre un bpa ajusté précédemment estimé entre 8,80 à 9,80 dollars.

UnitedHealth

Déjà affecté depuis de nombreuses semaines par une actualité dense (suspension des objectifs annuels, départ surprise du PDG, rumeurs sur une enquête du ministère de la Justice américain), le titre UnitedHealth recule encore. Cette fois-ci, le spécialiste de l'assurance et des services de santé est dans le collimateur du média The Guardian. Selon une enquête, UnitedHealth aurait versé des milliers de dollars de primes à des maisons de retraite pour réduire les transferts hospitaliers des résidents malades.