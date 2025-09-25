 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Baird réduit le PT de CSX, s'attend à de faibles volumes au 4ème trimestre
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 19:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Baird réduit les prévisions de l'opérateur ferroviaire CSX CSX.O à 39 $ contre 44 $, et maintient la note "surperformance"

** La politique tarifaire en dents de scie a encouragé la constitution de stocks en début de période, ce qui a faussé les tendances saisonnières typiques, en particulier dans le secteur intermodal - courtage

** L'entreprise dit s'attendre à ce que les volumes soient progressivement plus faibles d'une année sur l'autre au quatrième trimestre 2025

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 15,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le PT révisé reflète une vision plus tempérée de CSX en tant que cible potentielle de fusion et d'acquisition, tout en incorporant l'optimisme lié à une Fed plus accommodante et aux récentes améliorations du service de CSX

** Le PT médian de 28 courtiers est de 39 $ - données LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 5,1 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

CSX
33,9700 USD NASDAQ +0,44%
