Bains de Mer: recul de 2% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - La Société des Bains de Mer (SBM) de Monaco affiche pour son premier trimestre comptable (clos fin juin) un chiffre d'affaires en diminution de 2% par rapport à celui de la même période de l'exercice passé, à 203,3 millions d'euros.



Le CA du secteur jeux a baissé de 18% à 56,3 millions d'euros malgré une fréquentation en hausse, 'l'aléa sur les mois d'avril et mai ayant été particulièrement défavorable', tandis que celui du secteur hôtelier a augmenté de 6% à 111,1 millions.



SBM estime que ses activités, 'dépendantes du contexte économique et financier, et le caractère aléatoire et saisonnier de l'activité, en particulier dans le secteur jeux, ne permettent pas, à ce stade, de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023-24'.





