Bains de Mer: des résultats annuels en progression 28/05/2025









(CercleFinance.com) - Le groupe SBM (Société des Bains de Mer de Monaco) publie au titre de son exercice 2024-25 un résultat net largement positif à 110,1 millions d'euros, en hausse de 6,2 millions, et un résultat d'exploitation de 74,5 millions, en croissance de 0,9 million.



Le chiffre d'affaires du groupe de jeux et de tourisme monégasque a augmenté de 9% à 768 millions d'euros, porté notamment par une forte activité dans le Resort pendant la saison estivale et sur la période des fêtes de fin d'année.



Si son activité sur les deux premiers mois du nouvel exercice s'inscrit pleinement dans la continuité de celle de 2024-25, SBM précise que la nature aléatoire de son activité jeux ne lui permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025-26.





