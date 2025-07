Bains de Mer: croissance de 12% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 15:55









(Zonebourse.com) - La Société des Bains de Mer de Monaco (SBM) affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2025-26 en croissance de 12% à 244 millions d'euros, avec une progression dans tous ses secteurs d'activité, 'confirmant sa dynamique de croissance'.



'L'activité de nos hôtels et de nos restaurants a été particulièrement dynamique sur tout le trimestre et notamment durant le Grand Prix de Formule 1 de Monaco', met en avant le groupe de tourisme monégasque, dont l'activité hôtelière a ainsi augmenté de 14%.



'Nous rappelons que l'activité jeux (+8% au premier trimestre) est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025-26', ajoute la SBM.





Valeurs associées BAINS DE MER MONACO 104,5000 EUR Euronext Paris +0,97%