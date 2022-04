Bain Capital prend 25% d'une société de gestion indienne

(NEWSManagers.com) - Bain Capital va acquérir une participation de 24,98% dans IIFL Wealth Management Limited (IIFLWAM), une société de gestion d’actifs et de patrimoine indienne, pour 489 millions de dollars. Créée en 2008 par Karan Bhagat, directeur général et Yatin Shah, directeur général adjoint, IIFLWAM offre les services de la gestion d’actifs et du conseil aux clients high net worth et ultra high net worth. Elle était la première société de wealth management à être cotée en Bourse en Inde.

Bain Capital rachètera cette participation à General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd. et FIH Mauritius Investments Ltd, une filiale de Fairfax India Holdings Corporation.

IIFLWAM comptait 44 milliards de dollars d’encours sous gestion. Bain Capital disposait 155 milliards de dollars d’actifs sous gestion.