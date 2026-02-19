Bain Capital explore la vente ou l'introduction en bourse de Dessert Holdings, selon certaines sources

Dessert Holdings pourrait être valorisée à plus de 3 milliards de dollars, selon certaines sources

Bain Capital engage Goldman Sachs et Bank of America pour un processus à double voie, selon des sources

Bain Capital envisage une vente ou une introduction en bourse de Dessert Holdings, la société de son portefeuille, qui pourrait valoriser le fabricant de gâteaux, de tartes et de biscuits à plus de 3 milliards de dollars, selon trois personnes familières de l'affaire.

La société de capital-investissement a engagé les banques d'investissement Goldman Sachs et Bank of America pour mener un double processus, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat parce que les délibérations sont confidentielles.

Bain, Dessert Holdings, Goldman et Bank of America se sont refusés à tout commentaire.

D'autres sociétés de consommation soutenues par des sponsors prévoient de tester le marché public cette année comme voie de sortie après quelques années de faible volume. KKR travaille à l'introduction en bourse de sa société de produits de beauté Wella et Blackstone prépare sa chaîne de restaurants Jersey Mike's Subs à une introduction en bourse, selon Reuters.

La société de capital-investissement Gryphon Investors a lancé Dessert Holdings à St. Paul, dans le Minnesota, en 2016. Bain a acquis la société en 2021, alors qu'elle exploitait trois marques.

La société, qui fournit des desserts aux épiceries, aux restaurants et à d'autres clients des services alimentaires en Amérique du Nord, s'est depuis étendue à sept marques. Elle génère plus de 200 millions de dollars de bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et environ 1 milliard de dollars de revenus annuels, selon les sources.

Les marques comprennent Steven Charles, The Original Cakerie, Lawler's Desserts, Atlanta Cheesecake Company, Dianne's Fine Desserts, Kenny's Great Pies et Willamette Valley Pie Company.