Baillie Gifford passe sous les 10% du capital de Soitec
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 07:07
La société de gestion basée à Edimbourg a précisé détenir 3 462 921 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 9,69% du capital et 7,58% des droits de vote du fournisseur de matériaux pour l'industrie des semiconducteurs.
