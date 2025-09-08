 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Baillie Gifford passe sous les 10% du capital de Soitec
08/09/2025

(Zonebourse.com) - Baillie Gifford & Co, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 1er septembre, le seuil de 10% du capital de Soitec , au résultat de la diminution d'actions détenues pour le compte de clients.

La société de gestion basée à Edimbourg a précisé détenir 3 462 921 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 9,69% du capital et 7,58% des droits de vote du fournisseur de matériaux pour l'industrie des semiconducteurs.

SOITEC
33,0200 EUR Euronext Paris 0,00%
