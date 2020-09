Baillie Gifford installe une équipe à Shanghai

(NEWSManagers.com) - Baillie Gifford vient d' ouvrir un bureau à Shanghai et s' est enregistré en tant que private securities fund manager (PFM) en Chine. Cela va permettre à la société de gestion écossaise de lancer des fonds privés destinés aux investisseurs chinois et de se développer sur ce marché.

John MacDougall, l' un des associés de Baillie Gifford, pilotera la nouvelle structure. Il est parti en Chine depuis septembre 2019 en tant que président et directeur de la stratégie pour le pays. Il était basé auparavant à Edimbourg.

Amy Wang, responsable Chine, a aussi été recrutée l' an dernier pour bâtir une équipe en Chine et développer les relations avec les clients. Par ailleurs, Linda Lin, qui travaille depuis six ans chez Baillie Gifford à Edimbourg, est retournée en Chine, son pays d' origine, en tant que responsable de la recherche en investissement. Elle est accompagnée de Rio Tu, qui est originaire de la province d' Hubei, et qui a passé cinq ans chez Baillie Gifford en Ecosse. La société de gestion a aussi recruté des talents locaux pour les opérations, la recherche, les transactions, la conformité, le développement et le marketing. Deux stagiaires ont été accueillis.

Jusqu' à récemment, les équipes d' investissement de Baillie Gifford étaient toutes basées à Edimbourg. Mais les associés jugent désormais qu' une présence locale est nécessaire. Elle permettra d' approfondir les relations avec les sociétés chinoises, d' améliorer la compréhension des développements culturels et de nouer des partenariats universitaires.