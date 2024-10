Baillie Gifford ferme un fonds sur l’innovation dans la santé

Baillie Gifford a décidé de fermer définitivement son fonds Baillie Gifford Health Innovation Fund le 13 novembre 2024, selon une lettre aux porteurs datée du 7 octobre. Ce fonds avait été lancé en décembre 2020 avec comme objectif d’investir dans des entreprises du secteur de la santé focalisées sur l’innovation. Depuis cette date, le secteur de la santé et la stratégie Baillie Gifford Health Innovation (incluant le fonds) ont « subi des difficultés importantes », et, en conséquence, les encours du fonds ont décliné à moins de 26 millions de livres au 27 septembre. Cela explique la liquidation du fonds, qui n’est plus viable d’un point de vue commercial.

L'Agefi