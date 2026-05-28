Baikowski nomme Mikael Frenkian directeur général

Le spécialiste dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités a annoncé la nomination de Mikael Frenkian au poste de directeur général à compter du 1er juin 2026. La décision a été prise lors du dernier conseil d'administration présidé par François-Xavier Entremont.

Agé de 51 ans, Mikael Frenkian possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie et les activités technologiques. Il occupait depuis 2021 la direction de la division Infra Red Solutions chez Umicore, spécialisée dans les solutions d'optique infrarouge et les filtres pour applications industrielles.

Avant de rejoindre Umicore, il a exercé plusieurs fonctions de direction chez Imerys, notamment comme directeur industriel Chine, où il supervisait trois sites industriels. Il a également dirigé différentes business units, contribuant au développement de l'activité par l'innovation et la croissance commerciale.

Le groupe spécialisé dans les minéraux industriels de spécialités estime que son expérience des environnements industriels complexes et des marchés technologiques sera un atout pour accompagner sa prochaine phase de développement.