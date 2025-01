Baikowski : forte croissance de l’activité en 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé 2024 de Baikowski s’établit à 47,7 millions d’euros, en croissance de 32,6% par rapport à 2023. "Malgré un contexte économique marqué par des incertitudes et une forte volatilité, le groupe a enregistré en 2024 une reprise solide de la demande sur ses principaux segments de marché, notamment dans l’électronique. Les ventes liées à l’application CMP (polissage mécano-chimique) ont ainsi rebondi fortement après une année 2023 marquée par un ralentissement significatif du marché des semi-conducteurs", explique le groupe.

De nouvelles applications pour le marché électronique se sont développées en 2024 et ont généré de très bons niveaux de ventes.

Sur les autres marchés, notamment sur ceux des batteries, de l'aéronautique et du médical, l'activité commerciale a enregistré des performances solides, marquées par la diversification des ventes vers de nouvelles applications industrielles (additifs, céramiques techniques, polissage, etc.).

En 2024, la répartition géographique du chiffre d'affaires a été la suivante : l'Asie et les autres régions du monde (hors Europe et Amériques) ont contribué à hauteur de 61% (contre 51% en 2023), les Amériques pour 23% (contre 34% en 2023), le reste de l'Europe pour 12% (contre 10% en 2023), et la France pour 4% (contre 5% en 2023).

Côté perspectives, Baikowski "reste favorablement positionné sur des cycles longs et soutient son développement autour de projets porteurs, accompagnant notamment la transition énergétique. À court terme, les tendances de fond des principaux marchés restent bien orientées".

