Baikowski : forte amélioration de la rentabilité en 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé en 2024 de Baikowski s’établit à 47,7 millions d’euros, en progression de 32,6%. Dans un contexte de croissance soutenue, la rentabilité s’améliore fortement. L’Ebitda 2024 est en hausse de 61,5% à 8,2 millions d’euros, tandis que le résultat opérationnel atteint 4,7 millions d’euros, soit une progression de 276,2%, représentant 9,9% du chiffre d’affaires contre 3,5% un an plus tôt. Le résultat net part du groupe s'élève à 3,8 millions d'euros, en progression de 304,1% sur un an.

Les capitaux propres au 31 décembre 2024 s'établissent à 45,8 millions d'euros, en hausse de 3,9 millions d'euros par rapport à fin 2023. Cette progression s'explique principalement par le résultat de l'exercice (+3,8 millions d'euros) et un écart de conversion (+0,1 million d'euros).

La trésorerie nette est positive à 5,6 millions d'euros, en baisse limitée de - 1,6 million d'euros, due à l'intensité des investissements et des remboursements des emprunts au cours de l'exercice.

Compte tenu des résultats 2024 et des investissements prévus en 2025, le conseil d'administration de Baikowski proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2025 la distribution d'un dividende de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2024, avec une mise en paiement prévue le 30 juin 2025. Aucun dividende n'a été versé au titre de l'exercice 2023.

