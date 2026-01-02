 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Baidu vers l'introduction à la Bourse de Hong Kong de sa division de puces IA
information fournie par AOF 02/01/2026 à 14:48

(AOF) - Baidu, le géant chinois des moteurs de recherche coté à Wall Street, a annoncé que sa division de puces IA Kunlunxin avait déposé une demande d'IPO à Hong Kong le 1er janvier, ouvrant la voie à une scission et à une cotation distincte. Les détails de cette introduction en Bourse n'ont pas été dévoilés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BAIDU SP ADR-A
144,6499 USD NASDAQ +10,71%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank