Baidu vers l'introduction à la Bourse de Hong Kong de sa division de puces IA
information fournie par AOF•02/01/2026 à 14:48
(AOF) - Baidu, le géant chinois des moteurs de recherche coté à Wall Street, a annoncé que sa division de puces IA Kunlunxin avait déposé une demande d'IPO à Hong Kong le 1er janvier, ouvrant la voie à une scission et à une cotation distincte. Les détails de cette introduction en Bourse n'ont pas été dévoilés.
