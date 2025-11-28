Baidu commence à licencier après avoir annoncé une perte au troisième trimestre - sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise Baidu 9888.HK a commencé cette semaine à procéder à des licenciements qui toucheront plusieurs unités commerciales, ont indiqué six sources informées de l'affaire, alors que l'entreprise est confrontée à l'intensification de la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle et à la baisse des recettes publicitaires.

La décision de l'entreprise, qui gère le plus grand moteur de recherche de Chine, intervient peu de temps après qu'elle a annoncé une perte au troisième trimestre le 18 novembre. Les sources ont ajouté que les licenciements devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.

Reuters n'a pas été en mesure d'établir le nombre d' emplois supprimés dans l'ensemble de l'entreprise, mais les sources ont déclaré qu'ils étaient perçus en interne comme étant de grande ampleur. Le nombre de licenciements variaient en fonction de l'unité commerciale et de l'évaluation des performances et pourrait atteindre 40 % pour certaines équipes, ont déclaré deux des personnes interrogées.

AI À PROTÉGER

Le groupe de l'écosystème mobile sera le plus touché par les réductions, ont indiqué deux sources.

Toutefois, les rôles liés à l'IA et à l'informatique en nuage seront largement protégés, ont déclaré quatre personnes. L'une des sources a déclaré que davantage de ressources seraient consacrées à l'IA.

Les sources ont refusé d'être nommées car les informations sont privées.

Les effectifs de Baidu s'élevaient à 35 900 personnes à la fin de l'année dernière, contre 39 800 en 2023 et 41 300 un an plus tôt, selon ses rapports annuels. Baidu n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Ces réductions font suite à la deuxième baisse trimestrielle consécutive du chiffre d'affaires de Baidu; le chiffre d'affaires total a chuté de 7 % et le chiffre d'affaires de la publicité en ligne a chuté de 18 % au troisième trimestre. Baidu a également enregistré une perte de 11,23 milliards de yuans (1,59 milliard de dollars) pour la période.

Baidu a passé des années à investir dans l'IA, mais ces efforts n'ont pas encore permis de relancer la croissance de son activité principale de publicité en ligne, qui a cédé des parts de marché à des plateformes de médias sociaux telles que RedNote et Douyin de ByteDance.

Bien que Baidu ait été la première grande entreprise technologique chinoise à lancer un service de type ChatGPT en 2023, elle a eu du mal à maintenir son avance face à des concurrents tels qu'Alibaba 9988.HK et la start-up DeepSeek, spécialisée dans l'IA.

Le modèle linguistique Ernie large de Baidu est à la traîne par rapport aux offres de ses rivaux, notamment Alibaba et DeepSeek, après de multiples changements de stratégie, y compris la décision de l 'ouvrir au public au début de l'année.

L'adoption a également pris du retard. En septembre, l'application Ernie Bot de Baidu comptait 10,77 millions d'utilisateurs actifs mensuels, contre 150 millions pour Doubao de ByteDance et 73,4 millions pour DeepSeek, selon l'observatoire des produits d'IA Aicpb.com.

Baidu a concentré ses efforts en matière d'IA sur l'intégration de la technologie dans les produits existants, y compris la recherche, et affirme que plus de la moitié de ses pages de résultats de recherche mobile comprennent désormais un contenu généré par l'IA.

Les suppressions d'emplois sont devenues un outil courant pour les grandes entreprises chinoises de l'internet qui cherchent à réduire leurs coûts dans un secteur hautement concurrentiel.

Alibaba et Tencent 0700.HK ont supprimé des dizaines de milliers d'emplois en 2022 pour faire face à une vaste répression réglementaire sur les principales plateformes internet chinoises.

En outre, plusieurs entreprises technologiques américaines comme Amazon AMZN.O et IBM IBM.N suppriment des milliers d'emplois à l'échelle mondiale.