Pourquoi le Groenland est moins un Dôme d'or qu'une ruée vers l'or pour les terres rares

Le village de Kulusk au Groenland. (Crédits: Adobe Stock)

L'administration Trump continue de vanter le contrôle du Groenland comme une question de sécurité nationale et mondiale mais le Groenland est moins une question de défense stratégique que de sécurisation d'un nouveau type de métaux «précieux» – les terres rares et les minerais qui sont à la base des technologies futures et de la croissance économique.

Le Groenland recèle un trésor de ressources rares enfoui sous la glace

Les minerais et métaux rares sont nécessaires pour stimuler l'économie de haute technologie

L'action des États-Unis s'inscrit dans le cadre d'un plan à long terme visant à contrer la domination de la Chine sur les ressources rares

Lorsque les autorités américaines parlent de prendre le contrôle du Groenland, elles le font en termes de sécurité nationale. Donald Trump et les membres de son administration ont déclaré à plusieurs reprises que l'acquisition du Groenland par les États-Unis était vitale pour son projet de «Dôme d'or», un système de défense antimissile mondial qui abritera des intercepteurs de missiles basés au sol, en complément de ceux lancés depuis l'espace. Toutefois, les initiatives politiques et financières prises jusqu'à présent révèlent un motif beaucoup plus plausible : l'acquisition de métaux et de minerais pour protéger l'autonomie stratégique des États-Unis et leur future croissance économique.

Le Groenland dispose d'importantes réserves d'éléments de terres rares, de minerais critiques et de métaux spéciaux, dont certains portent des noms de science-fiction tels que dysprosium, yttrium et terbium, en plus des métaux de transition plus connus que sont le graphite, le cuivre, le zinc et le nickel.

Ensemble, ils servent d'intrants clés pour les aimants, les lasers, les capteurs et les semi-conducteurs nécessaires à une longue liste de technologies de l'économie future à haute performance – des centres de données d'IA, des VE et de la conduite autonome à la robotique et aux drones en passant par l'automatisation des usines. Cette liste comprend également les éoliennes, les cellules solaires et les batteries de stockage qui sont à la base des réseaux énergétiques intelligents et résilients.

L'étranglement de la Chine

La Chine a passé deux décennies à asseoir sa domination sur les approvisionnements en minerais critiques. Elle contrôle désormais 60 à 90% de l'extraction minière et plus de 90% de la capacité de raffinage. Cette domination a été utilisée à maintes reprises au cours des deux dernières décennies, et plus récemment en 2024 et 2025, lorsque les interdictions d'exportation ont déclenché des flambées de prix au niveau mondial et exposé la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement de haute technologie. Cela a également renforcé l'attention portée par Washington à la garantie de l'indépendance en matière de minerais critiques.



Graphique 1 – La Chine domine la production de minerais critiques

Source : AIE, Global Critical Minerals Outlook 2025.

Le Groenland, une récompense à long terme

Bien que largement autonome en termes d'affaires intérieures, le Groenland reste un territoire du Danemark, qui conserve le contrôle de la politique étrangère et de la défense. En outre, les deux économies sont profondément intégrées. Les liens juridiques, économiques et stratégiques avec le Danemark, membre de l'UE, signifient que toute ressource du Groenland pourrait être revendiquée par l'UE. Une étude réalisée en 2023 a révélé que 25 des 34 minerais classés comme «matières premières critiques» par la Commission européenne se trouvent au Groenland.

En outre, la loi sur les matières premières critiques de l'UE fixe des objectifs pour 2030 visant à extraire 10%, à transformer 40% et à recycler 25% des besoins de l'UE en «matières premières stratégiques», tout en limitant la dépendance d'un seul pays à 65%. Cela la met en concurrence directe avec les États-Unis, qui cherchent également à s'assurer des matières premières pour maintenir la compétitivité de leur économie au niveau mondial et réduire leur dépendance à l'égard de l'étranger. À l'instar de l'UE, les États-Unis prennent également des mesures législatives pour renforcer l'approvisionnement en minerais.

La loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA, 2022) comprend des restrictions relatives aux entités étrangères préoccupantes (FEOC) qui excluent les véhicules électriques des crédits d'impôt fédéraux si leurs batteries contiennent des composants FEOC (2024) ou des minerais critiques provenant de ces entités (2025). L'IRA a permis de relancer les capacités nationales d'extraction et de raffinage et d'assurer un approvisionnement fiable auprès d'alliés riches en minerais tels que l'Australie et, désormais peut-être, le Groenland.

La Chine s'intéresse elle aussi au Groenland, dans le cadre de sa « Route de la soie polaire », qui vise à accéder aux voies commerciales de l'océan Arctique et à prendre pied dans les ressources de l'Arctique. Des entreprises chinoises ont également tenté d'acheter des actifs miniers au Groenland, mais jusqu'à présent, ces efforts se sont heurtés au refus du Danemark, des États-Unis et du Groenland lui-même.

Assurer l'avenir

Le contrôle des terres rares, des métaux critiques et d'autres matériaux spéciaux détermine effectivement le rythme auquel l'électrification, les réseaux électriques intelligents, l'automatisation des usines et d'autres technologies alimentées par l'IA peuvent progresser. Ainsi, quelle que soit l'issue de la bataille géopolitique du Groenland, les terres rares font l'objet d'une ruée qui n'est pas près de s'arrêter.



Graphique 2 – Demande mondiale de transition par secteur

Source : Bloomberg, Robeco 2026.

Les contraintes de production entraînent une hausse des prix

Alors que les facteurs liés à la demande augmentent, les approvisionnements futurs sont incertains, ce qui crée un pouvoir de fixation des prix pour les acteurs dominants en amont. Le processus de construction d'une mine, sans parler de son exploitation, est notoirement long et semé d'embûches. Plusieurs facteurs structurels déterminent cette réalité ; il faut entre 15 et 25 ans pour que les nouvelles mines atteignent leur pleine production ; la Chine continue de dominer le raffinage en aval pour de nombreux matériaux essentiels.

Bien que les États-Unis et l'Europe soient en train de relocaliser des domaines clés de leur base industrielle, ces efforts sont coûteux et les progrès sont lents. C'est pourquoi le Groenland revêt une importance stratégique à long terme plutôt que de constituer une solution rapide.

Il en résulte un déséquilibre persistant entre une demande croissante et une offre limitée, qui se traduit par un creusement des déficits en cuivre, une stabilisation des prix du lithium à des niveaux plus élevés, une amélioration des marges des producteurs de terres rares et des primes soutenues pour les fournisseurs nationaux. Les investisseurs sont naturellement attirés par cette toile de fond, la rareté devenant elle-même un thème d'investissement.



Graphique 3 – La création de mines de minerais nécessite plusieurs décennies

Source : AIE, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, 2021 et analyseactualisée du Global Critical Minerals Outlook 2025.

Conséquences en matière d'investissement

La demande de matériaux s'accélère aujourd'hui sous l'effet de forces puissantes telles que l'électrification, l'expansion de l'IA, les progrès rapides de la robotique et l'augmentation de l'automatisation industrielle. Les contraintes persistantes de l'offre, amplifiées par les tensions géopolitiques, continuent de renforcer le pouvoir de fixation des prix dans l'ensemble du secteur. Malgré ces pressions, les valorisations dans l'écosystème des minerais et des matériaux sont attractives, offrant l'opportunité d'un potentiel de hausse significatif et durable, car les bénéfices des entreprises de ce segment continuent de croître.

En ce qui concerne l'avenir, les arguments en faveur d'une action immédiate sont convaincants. Tout comme le pétrole a défini le siècle dernier, les matériaux seront déterminants pour le prochain. La fixation géopolitique sur le Groenland n'est qu'un symptôme visible d'une réalité plus générale – les économies ne peuvent pas décarboner, digitaliser, automatiser ou maintenir la sécurité sans un accès fiable aux matériaux stratégiques et aux technologies nécessaires pour les traiter.