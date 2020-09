Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bahreïn va normaliser ses relations avec Israël - médias Reuters • 11/09/2020 à 17:09









(Actualisé avec autre journaliste) JERUSALEM, 11 septembre (Reuters) - Bahreïn va normaliser ses relations avec Israël, rapporte vendredi le correspondant diplomatique du groupe audiovisuel public israélien Kan. Le prince héritier de Bahreïn, Salman ben Hamad al Khalifa, va se rendre à Washington en vue de la cérémonie de signature, prévue mardi à la Maison blanche, de l'accord de normalisation des relations entre Israël et un autre Etat arabe du Golfe, les Emirats arabes unis, ajoute ce journaliste, Amichai Stein, dans un message sur Twitter, sans citer de sources. Un autre journaliste israélien, Raphael Ahren de Times of Israel, a rapporté que le président américain Donald Trump annoncerait ce vendredi que Bahreïn suivrait l'exemple des Emirats arabes unis. (Dan Williams version française Bertrand Boucey)

