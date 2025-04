BAE Systems: va équiper les bus municipaux de San Francisco information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 10:19









(CercleFinance.com) - La société BAE Systems annonce qu'elle va équiper la nouvelle flotte d'autobus hybrides de la 'San Francisco Municipal Transportation Agency' (SFMTA) en lui fournissant 42 systèmes de propulsion électrique Gen3.



Dans le détail, ce système comprend un moteur de traction, un stockage d'énergie embarqué et des composants électroniques intelligents, avec une conception modulaire simplifiée permettant de 'réduire la consommation de carburant et les émissions tout en assurant fiabilité et efficacité', souligne BAE Systems.



'Les autobus hybrides équipés de notre technologie offriront des bénéfices immédiats comme la réduction des émissions et l'amélioration de la qualité de l'air', souligne Bob Lamanna, vice-président de Power & Propulsion Solutions chez BAE Systems.







