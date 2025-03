BAE Systems: système de canon pour la marine colombienne information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 16:24









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat auprès de Damen Naval pour l'installation d'un système de canon naval Bofors 40 Mk4 destiné aux opérations antiaériennes et anti-surface sur la frégate PES de la marine colombienne.



Avec plus de 70 systèmes vendus à huit pays depuis 2015, la Colombie est le deuxième client d'Amérique latine à adopter ce canon naval polyvalent et multi-cibles.



Le Brésil a également choisi le Bofors 40 Mk4 comme système de canon principal standard pour ses navires de petite et moyenne taille.



'Nous fournissons des solutions de pointe qui offrent une puissance de feu avancée et la réactivité fulgurante dont la marine colombienne a besoin', a commenté Stefan Löfström, directeur marketing et ventes chez BAE Systems Bofors.



Le canon devrait être installé sur la frégate PES en 2029.







