BAE Systems signe un accord-cadre avec BlueScope Distribution
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 10:40

BAE Systems annonce un accord-cadre avec BlueScope Distribution pour la fourniture d'acier australien destiné à la construction des frégates de classe Hunter à Osborne, en Australie-Méridionale. Ce partenariat de cinq ans garantit un approvisionnement local de près de 5000 tonnes d'acier par navire, soit 77% des besoins de la première frégate actuellement en production.

L'acier, fabriqué sur le site de Port Kembla (Nouvelle-Galles du Sud), a été spécialement conçu pour répondre aux exigences structurelles et de résistance du programme. L'accord consolide la souveraineté industrielle australienne et la résilience de sa chaîne d'approvisionnement navale.

Andy Coxall, directeur des acquisitions de BAE Systems Maritime Australia, souligne que ce contrat 'assure la sécurité et la souveraineté de l'approvisionnement en acier pour construire les frégates les plus avancées au monde', tandis que Mark Smith, directeur général de BlueScope Distribution, évoque 'une vision commune au service d'une filière acier pleinement intégrée en Australie'.

