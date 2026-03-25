BAE Systems sécurise un contrat de 7 ans pour accélérer la production du système THAAD
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 12:40
BAE Systems annonce la signature d'un accord-cadre de 7 ans avec le Department of War (DoW) visant à quadrupler sa capacité de production du capteur infrarouge du missile intercepteur THAAD, développé avec Lockheed Martin.
Ce composant clé assure les fonctions de détection et de guidage nécessaires à l'interception de missiles balistiques.
L'accord prévoit une montée en cadence des livraisons pour répondre à l'évolution des menaces et garantir l'état de préparation opérationnelle. Il s'inscrit dans la stratégie de transformation des acquisitions du DoW, destinée à accélérer le déploiement de technologies critiques.
"Cet accord pluriannuel offre une visibilité à long terme qui nous permet d'investir davantage dans nos capacités, tout en renforçant la coopération avec les autorités américaines", a indiqué en substance Tom Arseneault, directeur général de BAE Systems.
Le groupe poursuivra ses investissements industriels et humains, notamment sur ses sites de Nashua (New Hampshire) et Endicott (New York), afin de soutenir une production à grande échelle sur le long terme.
Le titre BAE Systems progresse de 1,3% à Londres.
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