BAE Systems s'allie à Frankenburg Technologies dans la lutte anti-drones
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:45

Le groupe britannique entend accélérer le développement de solutions à bas coût face à l'essor de la guerre par drones.

BAE Systems annonce la signature d'un protocole d'accord avec la société de défense estonien Frankenburg Technologies afin d'explorer des opportunités de collaboration, avec un focus initial sur la lutte contre les drones.

Les deux partenaires étudieront la combinaison de leurs expertises pour accélérer le développement de charges militaires destinées aux systèmes de missiles à bas coût et produits en série envisagés par Frankenburg, dans le cadre d'opérations anti-drones. D'autres technologies pourraient également être développées à terme.

Scott Jamieson, directeur général de l'activité Maritime & Land Defence Solutions de BAE Systems, indique que l'objectif est de "développer des solutions avancées et abordables" en associant l'expertise du groupe en munitions aux technologies de missiles de Frankenburg, afin de proposer une nouvelle génération de capacités anti-drones.

Le titre est stable ce matin à Londres.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
2 139,500 GBX LSE +0,12%
