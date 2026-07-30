BAE Systems relève ses objectifs, le marché apprécie

(Zonebourse.com) - Le groupe britannique de défense a publié ce matin des résultats semestriels en nette progression, marqués par une hausse de l'activité et une hausse des bénéfices. Fort de cette dynamique, le groupe s'annonce "confiant" et relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le titre progresse de 1% à Londres.

BAE Systems rapporte avoir enregistré un bénéfice net part du groupe de 1,02 MdGBP à l'issue du 1er semestre de son exercice, un chiffre en hausse de 5% sur un an, laissant apparaître un BPA de 34,1 pence ( 6%).

En données ajustées, le bénéfice net sous-jacent attribuable aux actionnaires s'établit à 1,16 MdGBP, contre 1,04 MdGBP un an auparavant, pour un BPA de 38,9 pence, en hausse de 13%.

Le chiffre d'affaires publié selon les normes IFRS ressort à 14,62 MdsGBP, en hausse de 8% sur un an tandis que les ventes ajustées (indicateur ajusté privilégié par le groupe qui intègre la quote-part des coentreprises), atteignent 15,77 MdsGBP, en progression de 9%, avec une croissance dans l'ensemble des divisions.

De son côté, l'EBIT ajusté progresse de 11% à 1,70 MdGBP, portant la marge opérationnelle ajustée à 10,8%, contre 10,6% un an plus tôt. En données publiées, le résultat opérationnel augmente de 13% à 1,50 MdGBP.

Le free cash flow ressort à 1,79 MdGBP, contre une sortie de trésorerie de 368 MGBP au premier semestre 2025. Cette amélioration s'explique principalement par d'importantes avances de paiement reçues des clients, alors qu'aucune avance significative n'avait été enregistrée sur la période comparable.

Enfin, les prises de commandes atteignent 16,4 MdsGBP, contre 13,2 MdsGBP un an plus tôt, portant le carnet de commandes à un niveau record de 84 MdsGBP à fin juin.

"Nos équipes ont de nouveau livré une solide performance opérationnelle et financière, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour relever nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice" a commenté le CEO, Charles Woodburn.

Pour l'exercice 2026, BAE Systems vise désormais une croissance des ventes de 8 à 10%, contre 7 à 9% précédemment, une hausse de l'EBIT ajusté de 10 à 12%, contre 9 à 11%, une progression du BPA ajusté de 11 à 13%, contre 9 à 11%, ainsi qu'un free cash flow supérieur à 2 MdsGBP, contre un objectif précédent supérieur à 1,3 MdGBP.

Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil "conserver" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 2 100 pence.

L'analyste en charge du dossier, Chloé Lemarie, met en avant des semestriels supérieurs aux attentes, avec un EBIT en hausse de 2% par rapport au consensus, et pointe le flux de trésorerie disponible (FCF) d'environ 1,79 MdGBP qui constitue, selon elle, le principal point fort de la publication. L'experte salue aussi le relèvement des prévisions et met en avant la performance solide de la plupart des divisions, malgré une activité Maritime plus faible qu'attendu, ainsi que des prises de commandes de 16,4 MdsGBP, soutenues par plusieurs contrats majeurs.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.