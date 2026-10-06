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BAE Systems recule en Bourse malgré un contrat autour des F-35
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 16:33

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Le groupe de défense va poursuivre la production d'équipements destinés à renforcer la détection des menaces et l'autoprotection des avions de combat. Sur les coups de 16h30, le titre reculait toutefois de 4,6% à la Bourse de Londres.

BAE Systems annonce avoir obtenu auprès de Lockheed Martin un contrat portant sur la fourniture de systèmes de guerre électronique (ou "AN/ASQ-239" de leur petit nom) pour les F-35 Lightning II. Concrètement, le contrat couvre la fabrication et la livraison des équipements destinés aux lots 20 à 22 du programme F-35, ainsi que des systèmes permettant de moderniser des appareils plus anciens. Aucun montant n'a été communiqué.

Le système AN/ASQ-239 fournit notamment des capacités défensives et offensives, de traitement rapide des signaux et de détection passive à longue portée afin d'identifier les menaces et d'y répondre rapidement.

BAE Systems indique avoir déjà livré plus de 1 500 systèmes de guerre électronique pour le F-35. Leur conception et leur production sont réalisées sur plusieurs sites du groupe aux Etats-Unis, au Texas et dans le New Hampshire.

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