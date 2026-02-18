BAE Systems prévoit des années de croissance face à une "nouvelle ère" pour la défense

Un chantier naval de BAE en Écosse

Une "nouvelle ‌ère" pour les dépenses consacrées à la défense va stimuler la croissance ​pour les années à venir, a déclaré mercredi BAE Systems alors que le groupe britannique a fait état d'un carnet de commandes record ​pour 2025.

"Dans une nouvelle ère de dépenses de défense, motivée par des défis croissants ​en matière de sécurité, nous sommes ⁠bien placés pour fournir à la fois les systèmes conventionnels avancés ‌et les technologies disruptives nécessaires pour protéger les nations que nous servons aujourd'hui et à l'avenir", a déclaré ​le directeur général Charles ‌Woodburn à l'occasion de la publication des résultats ⁠du groupe.

Le groupe britannique, qui a remporté l'année dernière une commande d'avions Typhoon de la Turquie et une commande de frégates de type ⁠26 de la ‌Norvège, a fait état d'un bénéfice d'exploitation annuel en ⁠hausse de 12%, à 3,32 milliards de livres.

Le chiffre d'affaires annuel ‌a progressé de 10% à 30,66 milliards de livres ⁠et le carnet de commandes a atteint le niveau ⁠record de 83,6 ‌milliards de livres sterling (95,84 milliards d'euros).

Pour 2026, BAE Systems prévoit une ​hausse de 7% à 9% de ‌son chiffre d'affaires et de 9% à 11% de son bénéfice d'exploitation.

A la Bourse de ​Londres, l'action BAE Systems grimpe de 6% mercredi en début de séance, les analystes de Jefferies qualifiant les résultats de "solides".

Depuis ⁠l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, le cours de l'action BAE a plus que triplé et a bondi de 18% depuis le début de l'année, donnant à l'entreprise une capitalisation boursière d'environ 60 milliards de livres.

