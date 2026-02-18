BAE Systems prévoit des années de croissance face à une "nouvelle ère" pour la défense

par Paul Sandle

Une "nouvelle ère" pour les dépenses consacrées à la défense va stimuler la croissance pour les années à venir, a déclaré mercredi BAE Systems BAES.L alors que le groupe britannique a fait état d'un carnet de commandes record pour 2025.

"Dans une nouvelle ère de dépenses de défense, motivée par des défis croissants en matière de sécurité, nous sommes bien placés pour fournir à la fois les systèmes conventionnels avancés et les technologies disruptives nécessaires pour protéger les nations que nous servons aujourd'hui et à l'avenir", a déclaré le directeur général Charles Woodburn à l'occasion de la publication des résultats du groupe.

Le groupe britannique, qui a remporté l'année dernière une commande d'avions Typhoon de la Turquie et une commande de frégates de type 26 de la Norvège, a fait état d'un bénéfice d'exploitation annuel en hausse de 12%, à 3,32 milliards de livres.

Le chiffre d'affaires annuel a progressé de 10% à 30,66 milliards de livres et le carnet de commandes a atteint le niveau record de 83,6 milliards de livres sterling (95,84 milliards d'euros).

Pour 2026, BAE Systems prévoit une hausse de 7% à 9% de son chiffre d'affaires et de 9% à 11% de son bénéfice d'exploitation.

A la Bourse de Londres, l'action BAE Systems grimpe de 6% mercredi en début de séance, les analystes de Jefferies qualifiant les résultats de "solides".

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, le cours de l'action BAE a plus que triplé et a bondi de 18% depuis le début de l'année, donnant à l'entreprise une capitalisation boursière d'environ 60 milliards de livres.

(Rédigé par Paul Sandle ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)