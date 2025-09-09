BAE Systems: poursuit le développement d'un sous-marin autonome avec Cellula Robotics
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 16:41
Les deux groupes souhaitent livrer un engin prêt à être commercialisé pour les clients d'ici la fin de 2026.
Cette annonce fait suite à des essais réussis en novembre dernier, au cours desquels le sous-marin a mené une mission de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.
Herne peut soutenir la guerre anti-sous-marine, entreprendre des missions de surveillance secrètes et surveiller et aider à protéger les infrastructures sous-marines.
'Cela change la donne dans l'espace de combat sous-marin et nous permettra d'offrir à nos clients une capacité autonome rentable leur offrant plus d'endurance, d'efficacité et d'échelle, tout en gardant leurs employés à l'abri du danger' a déclaré Scott Jamieson, directeur général de l'activité Solutions de défense maritime et terrestre de BAE Systems.
Valeurs associées
|1 792,500 GBX
|LSE
|-0,17%
