BAE Systems: ouvre une Leadership Academy à Barrow

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que la société a inauguré à Barrow (Royaume-Uni) une Leadership Academy dédiée à la formation en conception et construction des sous-marins de la Royal Navy.



Le site de 1 500 m² comprend 15 salles, six modules de coaching et deux zones de développement, pour accueillir plus de 200 personnes et délivrer 4 000 formations par an.



L'académie propose coaching personnalisé et formation pratique aux méthodes avancées de management. Steve Timms, Managing Director Submarines, souligne qu'' investir dans nos leaders, c'est investir dans notre avenir '.



Ce centre complète la SASK ouverte en 2018, le futur centre d'apprentissage expérientiel de Portland Walk et le campus universitaire voisin de Cumbria, prévu pour septembre.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 906,250 GBX LSE +0,36%