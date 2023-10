Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: nouvelle variante du blindé polyvalent AMPV information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - BAE Systems présente une variante prototype du véhicule blindé polyvalent (AMPV).



Selon la firme, ce prototype AMPV Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS), construit sur le même châssis éprouvé que les variantes existantes de la famille de véhicules, comprend 'des améliorations de l'ensemble d'équipement de mission externe (ExMEP) qui démontrent l'intégration rapide des technologies et des capacités futures sur la plate-forme'.



Le prototype est notamment doté d'une nouvelle plaque supérieure interchangeable qui améliore la structure éprouvée de la coque AMPV et offre la flexibilité nécessaire pour intégrer rapidement d'autres équipements de mission.



Cette approche modulaire permet la possibilité de nouvelles variantes à tourelle pour la famille de véhicules AMPV, pour inclure le CUAS.





