BAE Systems livre des pièces d'artillerie à l'Ukraine

Le groupe de défense lance les premières livraisons dans le cadre d'un contrat de 61 MGBP avec le ministère britannique de la Défense visant à fournir 150 ébauchés de tubes d'artillerie à l'Ukraine.

BAE Systems annonce la livraison à l'Ukraine des 4 premiers tubes d'artillerie fabriqués au Royaume-Uni, dans le cadre d'un contrat de 61 MGBP attribué par le ministère britannique de la Défense (MoD) et annoncé l'an dernier par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le programme prévoit la fourniture de 150 tubes d'artillerie de 105 mm et 155 mm, une production réalisée au Royaume-Uni pour la première fois depuis près de 20 ans.

Ces 4 premiers tubes sont expédiés comme ébauchés de développement afin de permettre aux partenaires industriels ukrainiens de valider les procédés de fabrication avant le lancement de l'intégration et de la production à grande échelle.

Fabriqués dans le South Yorkshire avant leur finition et leur intégration en Ukraine, les tubes doivent soutenir les capacités opérationnelles ukrainiennes tout en maintenant des emplois hautement qualifiés et en renforçant la chaîne d'approvisionnement de l'industrie britannique de la défense.

L'annonce intervient alors que BAE Systems met en service une nouvelle usine de fabrication d'artillerie de 25 MGBP à Sheffield. Le site, désormais pleinement opérationnel, devrait soutenir environ 100 emplois hautement qualifiés dans la fabrication et l'ingénierie.

En fin de journée, le titre BAE Systems reculait de 1,4% à Londres.