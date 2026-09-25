BAE Systems : le sous-marin HMS Agamemnon entame ses essais en mer

Le 6e bâtiment de classe Astute construit à Barrow-in-Furness franchit une nouvelle étape avant son entrée en service au sein de la Royal Navy.

BAE Systems annonce que le HMS Agamemnon, dernier sous-marin d'attaque de classe Astute à avoir quitté son chantier, a pris la mer pour la première fois afin d'entamer ses essais. Long de 97 mètres et affichant 7 400 tonnes, il rejoindra ensuite les 5 autres bâtiments de cette classe déjà en service dans la Royal Navy.

Le groupe a livré les 6 premiers des 7 sous-marins Astute prévus, tandis que la construction du dernier, l'Achilles, se trouve à un stade avancé.

BAE Systems poursuit parallèlement à Barrow la construction des 4 sous-marins de classe Dreadnought, destinés à remplacer les bâtiments nucléaires de classe Vanguard. Le groupe mène également les premières études de conception du SSN-AUKUS, future génération appelée à succéder à la classe Astute.

En début d'après-midi, le titre BAE Systems reculait d'environ 1% à la Bourse de Londres.