Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: lancement du sous-marin d'attaque Agamemnon information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le sous-marin d'attaque Agamemnon, le sixième de la classe Astute de la Royal Navy, a été lancé à Barrow-in-Furness.



Ce sous-marin à propulsion nucléaire, pesant 7 400 tonnes et mesurant 97 mètres, a été mis à l'eau pour la première fois. Agamemnon entame maintenant son programme de tests avant les essais en mer.



Steve Timms, directeur général des sous-marins chez BAE Systems, a salué cette 'étape cruciale', soulignant 'la complexité de la conception et de la construction de ces sous-marins, éléments clés de la défense du Royaume-Uni'.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 282,75 GBX LSE -1,29%