BAE Systems lance "Launchpad" pour accélérer la commercialisation de technologies civiles
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 11:14
BAE Systems annonce le lancement de "Launchpad", un programme d'incubation technologique visant à faire passer des innovations à double usage du stade de prototype à celui d'entreprises commerciales viables, au-delà du seul secteur de la défense.
L'initiative s'inscrit dans les priorités de la stratégie industrielle de défense du Royaume-Uni, qui appelle à une innovation continue et à davantage de spin-offs issus de technologies développées localement. Le programme vise à soutenir la croissance économique, renforcer les capacités souveraines et offrir aux jeunes entreprises un accès élargi à des marchés civils comme l'énergie ou la fabrication avancée.
La première société issue de Launchpad, Rho-C, exploite une technologie développée pour les sous-marins permettant de transmettre énergie et données à travers des matériaux solides, sans perçage.
Cette solution pourrait améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations dans l'industrie pétrolière et gazière. Rho-C est actuellement en phase de finalisation de son premier tour de table en capital-risque.
