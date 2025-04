BAE Systems: la Suède achète 18 obusiers pour l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 15:51









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que le gouvernement suédois a décidé d'acheter 18 nouveaux obusiers mobiles ARCHER dans le cadre de son 18e paquet de soutien à l'Ukraine.



Les ARCHER font partie d'un ensemble d'artillerie comprenant cinq radars de localisation d'artillerie supplémentaires pour un montant d'environ 300 millions de dollars.



Lena Gillström, présidente de BAE Systems Bofors, a déclaré : ' Nous sommes heureux de continuer à fournir au gouvernement suédois les obusiers à roues les plus avancés pour accomplir leur mission. L'ARCHER est l'un des systèmes d'artillerie les plus recherchés et les plus fiables au monde, et ses performances éprouvées sur le champ de bataille le confirment. '



Quelques semaines avant cette annonce, le système de défense aérienne terrestre Tridon Mk2 de BAE Systems avait également été présenté comme une autre composante de ce paquet de soutien.





