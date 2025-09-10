BAE Systems inaugure un nouveau site d'ingénierie à Minneapolis
10/09/2025
BAE Systems annonce l'ouverture officielle d'un centre d'ingénierie et de développement de 22 940 m² à Maple Grove, dans le Minnesota.
Ce site servira de hub d'innovation pour l'armée états-unienne et ses alliés, avec des laboratoires dédiés à l'ingénierie numérique, à la simulation, à l'intégration de systèmes et au prototypage.
L'entreprise y développera notamment canons navals, systèmes de lancement, munitions avancées, composants sous-marins et véhicules de combat. Jamie Hoyt, directeur de l'ingénierie, souligne que ce site 'renforce notre engagement envers notre personnel et la protection des forces armées'.
Les opérations de BAE dans le Minnesota remontent aux années 1940. La construction, lancée en avril 2024, s'est achevée en août 2025.
Valeurs associées
|1 834,500 GBX
|LSE
|+2,34%
