BAE Systems grimpe en bourse après un accord visant à soutenir l'artillerie britannique

Le groupe de défense gagne plus de 2% à Londres alors que le groupe fournira des composants destinés aux systèmes d'armes d'artillerie et de véhicules blindés du ministère britannique de la Défense au cours des quatre prochaines années.

BAE Systems annonce avoir obtenu un accord-cadre de 4 ans auprès de Babcock Land Defence, agissant pour le compte du ministère britannique de la Défense. Le contrat porte sur la fourniture de composants destinés notamment au canon léger de 105 mm et, plus largement, aux capacités d'artillerie des forces armées britanniques.

L'accord vise à assurer la disponibilité continue de composants critiques afin de maintenir les équipements en condition opérationnelle. Il intervient alors que BAE Systems investit dans le rétablissement de capacités de production d'artillerie au Royaume-Uni, notamment pour soutenir la livraison depuis Sheffield de tubes de canons de 105 mm et 155 mm conçus au Royaume-Uni.